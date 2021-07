Najmodniejsze spódnice na lato. Jakie fasony warto nosić w tym sezonie?

Popularny, bardzo dziewczęcy trend retro romantic co roku powraca na wybiegi i nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie miały się nim znudzić. Fason do kolan lub do połowy łydki przywodzi na myśl babciną szafę, jednak współczesny, bardzo odważny akcent w postaci głębokiego rozcięcia po lewej stronie skłania nas raczej w kierunku futurystycznych skojarzeń, niż sentymentalnych nawiązań do przeszłości. Najmodniejsze, letnie spódnice midi powinny mieć także ciekawy print w żywych kolorach. Kwiaty, groszki, zwierzęce cętki czy geometryczne wzory to zawsze dobry wybór, który sprawi, że twój strój z całą pewnością nie pozostanie niezauważony. Dziewczęce spódnice midi z rozcięciem to idealna propozycja dla miłośniczek francuskiej nonszalancji.