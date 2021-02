WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 poradnik kupującegomodne torebki damskiemoda damska Patryk Wieczorek Dzisiaj, 12-02-2021 13:25 Najmodniejsze torebki w atrakcyjnych cenach. Wybierz swój wymarzony model Torebka to nie tylko praktyczny dodatek, ale także nieodzowny element w ręku stylowej kobiety. Klasyczne kopertówki, wygodne shoppery i listonoszki , czy też małe, eleganckie torebki na wielkie wyjścia dodają szyku i charakteru każdej stylizacji. Teraz kupisz je w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Doskonała okazja do powiększenia swojej kolekcji Źródło: Adobe Stock Na przełomie lat damska torebka stała się czymś znacznie więcej, niż tylko praktycznym dodatkiem do przechowywania niezbędnych drobiazgów. W świecie mody projektowanie torebek urosło do rangi niezwykle ekskluzywnej sztuki, która wzbudza zachwyt i emocje. Trudno się dziwić – wiele projektów od najsłynniejszych kreatorów przypomina prawdziwe arcydzieła. Nie byłoby jednak tego wszystkiego, gdyby nie kobieca miłość do torebek. Dla eleganckich pań są absolutnie niezbędnym składnikiem stylu, który definiuje ich charakter i osobowość. Wśród najmodniejszych torebek od kilku sezonów królują duże shoppery, w których zmieści się wszystko, czego potrzebujemy w ciągu dnia. Równie popularne są tzw. listonoszki - komfortowe torby na ramię z klapką. Miłośniczki małych torebek docenią stylowe kopertówki, które wbrew pozorom nie są zarezerwowane jedynie na wielkie wyjścia. W bogatej ofercie marki CCC znajdziesz wzory zgodne ze światowymi trendami. Niska cena zachęca, by wzbogacić szafę co najmniej kilkoma modnymi modelami! Torebki typu shopper. Miejski szyk i wygoda Trudno wyobrazić sobie bardziej komfortowy i uniwersalny model torby. Shopper kształtem przypomina zwykłą torbę na zakupy – stąd jej nazwa. Nie oznacz to jednak, że taki fason nadaje się tylko na wypad do supermarketu. Duże gabaryty torby sprawiają, że bez problemu zmieścisz w niej wszystko, co jest ci potrzebne w ciągu dnia. Prosty, krój z wygodnymi uszami to wymarzony fason dla wielkomiejskich dam i kobiet sukcesu, które lubią mieć wszystko pod kontrolą. Torba typu shopper nie musi być nudna. W sklepach znajdziesz wiele różnych wariacji na temat tego modelu. Choć różnią się kształtem, wykończeniem i detalami, łączy je jedno – są niezwykle praktyczne i uniwersalne, a do tego doskonale pasują do większości strojów. Duża, pojemna schopperka to nieodzowny element w każdej kobiecej garderobie. Listonoszki dla miłośniczek stylu vintage Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu fasonowi, który nawiązuje do toreb listonoszy. Długi pasek do noszenia przez ramię, wewnętrzna komora z wygodnymi przegródkami i kieszeniami, solidne zapięcie na suwak, albo na zatrzask – to najbardziej charakterystyczne cechy typowych listonoszek, które od kilku sezonów królują na wybiegach mody, tworząc bardzo ciekawe zestawienia z kobiecymi sukienkami i botkami na obcasie. Listonoszka to obowiązkowy element stylu vintage. Miłośniczki ubrań nawiązujących do minionych epok z pewnością docenią niepowtarzalny urok klasycznej torby z klapką. Z czym nosić listonoszkę? Ten uniwersalny fason pasuje właściwie do każdej casualowej stylizacji, dzięki czemu jest tak wyjątkowy i lubiany. Listonoszka lubi towarzystwo kobiecych sukienek za kolano, długich swetrów, spodni z wysoką talią w stylu lat 70. i barwnych koszul z ciekawym wzorem. Doskonale prezentuje się z długimi płaszczami i klasycznymi kozakami typu oficerki. Jeżeli lubisz modowe nawiązania do przeszłości, koniecznie spraw sobie choć jedną listonoszkę. Kopertówki na co dzień i na wyjątkowe okazje Kopertówki to ukłon w stronę lat 40. i 50. To właśnie wtedy niewielkie, prostokątne torebki do noszenia w dłoniach na dobre podbiły świat mody. Choć kojarzymy je głównie z imprezowymi okazjami, tak naprawdę kopertowe torebki świetnie komponują się także z codziennymi zestawami. W wersji casual najwygodniejsze będą modele z cieniutkim paskiem, dzięki czemu nie musimy ciągle trzymać torebki w ręku. Wybór kopertówki wcale nie oznacza ograniczonego miejsca w jej wnętrzu. Projektanci zadbali o to, żeby nawet niewielka, zgrabna torebka pomieściła wszystkie niezbędne przedmioty – telefon, puderniczkę, szminkę, pieniądze i dokumenty. Jeżeli jeszcze nie doceniłaś możliwości kopertówek, najwyższy czas to zmienić. Jak nosić torebkę kopertową na co dzień? Taki model świetnie pasuje do kobiecych stylizacji – sukienek, spódnic, koszul, eleganckich spodni, klasycznych płaszczy, botków, szpilek i kozaków. Żeby jeszcze bardziej ożywić swój stój, sięgaj po kopertówki w ciekawych krojach i kolorach. Torebki wieczorowe. Modny dodatek do eleganckich kreacji Ta kategoria torebek przeznaczona jest głównie na uroczyste spotkania i wielkie wyjścia. Niewielki, elegancki dodatek w formie zgrabnej saszetki lub uroczego puzderka mieści niewiele, ale za to wspaniale komponuje się w wieczorowymi kreacjami. Właściwie, śmiało można powiedzieć, że ozdobne walory eleganckiej torebki są znacznie istotniejsze, niż jej funkcjonalność. Traktujemy ją jak biżuterię, dlatego tak ważne jest, żeby była jak najbardziej ozdobna i pozwalała nam wyróżniać się z tłumu. Mile widziane są opalizujące kolory, złoto, srebro i eleganckie wykończenia. W przypadku wieczorowych torebek zapomnij o umiarze – mają błyszczeć, migotać i zachwycać. Najmodniejsze są wieczorowe torebki w kształcie kopertówek i małe, biżuteryjne pudełeczka zamykane na zatrzask. Choć sięgamy po nie okazjonalnie, warto mieć w garderobie kilka różnych, eleganckich torebek, będą dopełnieniem każdej wieczorowej kreacji.