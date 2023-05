"Najpiękniejsza Barbie". Pisarek pozowała w szortach

Udział w programie "Top Model" otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Dzisiaj Karolina Pisarek to jedna z najbardziej popularnych modelek w Polsce. Oprócz udziału w pokazach mody i sesjach zdjęciowych 25-latka stara się inspirować inne kobiety do odnalezienia własnego stylu, a także zachęca je do "budowania pewności siebie".