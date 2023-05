Fani pokochali jej sportową stylizację. Pisarek dobrała do niej najmodniejsze buty sezonu

Karolina Pisarek jest jedną z tych gwiazd, których udział w znanym programie otworzył drzwi do wielkiej kariery. Po "Top Model" modelka wystąpiła także w kilku programach rozrywkowych - "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oprócz tego pojawiła się na okładkach największych magazynów modowych w Polsce, a także wzięła udział w zagranicznych pokazach mody.