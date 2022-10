Tak wyglądają ich dzieci. Zdjęcia wywołały skandal

Instagramowy profil Mariam ma ponad trzy miliony obserwujących. Kobieta pokazuje się w sieci wraz ze swym mężem oraz dwiema córkami. Cała rodzina przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoje wystawne życie, lecz także to, w jaki sposób prezentuje się w sieci. Gołym okiem można zauważyć, że publikowane przez Mariam fotografie są poddawane retuszowi. Internauci pewnie niespecjalnie by się tym przejęli, gdyby nie fakt, że obróbce poddawane są również zdjęcia córek gruzińskiej pary. Dla wielu osób jest to o krok za daleko.