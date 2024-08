Najsmutniejsze imię żeńskie. Przesądni rodzice go unikają

To mało popularne w Polsce imię pochodzi od hiszpańskiego słowa "dolor", co oznacza "ból". Stąd również Maria de los Dolores, czyli Matka Boska Bolesna. Na to imię można się natknąć w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Rzadko u nas.

Zatem etymologia tego imienia już niesie za sobą pewien ciężar. Ludzie przesądni nie wybiorą go, choć kobiety o imieniu Dolores uchodzą za bardzo silne, wytrzymałe i odporne na przeciwności losu, a do tego empatyczne, pomocne i uduchowione.

W Polsce imię Dolores noszą 232 kobiety. Co więcej, według rejestru PESEL, w naszym kraju w roku 2023 i 2024 nie nadano go żadnej dziewczynce.

