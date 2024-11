Najwygodniejsze buty na zimę. Polskie gwiazdy noszą je na okrągło

Śniegowce damskie cechuje wysoka funkcjonalność. Często produkowane są z materiałów, które chronią przed zimnem i wilgocią, jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację w czasie długich spacerów. Ich wygoda i miękkość idą w parze z uniwersalnością, co sprawia, że świetnie sprawdzają się nie tylko w sportowych zestawach. Zerknijcie, jak komponują się w różnych stylizacjach.

Na myśl o śniegowcach, często przychodzą nam do głowy znane marki jak Emu czy UGG. Chociaż kiedyś uznawane były za "niemodne", szybko zdobyły serca wielu miłośniczek przytulnego stylu i wygody. To jedne z ulubionych butów polskich gwiazd. Na model w brązowym kolorze zdecydowała się Magda Mołek .

Dla kobiet, które nie chcą rezygnować z dodatkowych centymetrów wysokości nawet zimą, doskonałym rozwiązaniem są śniegowce na platformie. Platformy oferują stabilność i są niezwykle modne — co roku pojawiają się na pokazach mody i w kolekcjach popularnych sieciówek. Podczas tworzenia zimowej garderoby warto zainspirować się stylizacjami, które prezentuje Marina .

