Wymieniła bikini na strój jednoczęściowy. Pochwaliła się fotką

Wygląda na to, że chciała odciąć się od świata, który chwilowo zostawiła w Warszawie. Julia Wieniawa dwa tygodnie temu poleciała na Bali, a potem przemieściła się na inną indonezyjską wyspę – Lombok .

Zdaje się, że wygląd zszedł na drugi plan. Julia Wieniawa chce po prostu czuć się komfortowo i dobrze się bawić. Dlatego, oprócz bikini w intensywnych kolorach, zapakowała do walizki jednoczęściowy kostium kąpielowy .

Aktorka i piosenkarka pokazała się w zabudowanym modelu na grubszych ramiączkach, żółtym w białe kwiaty. Nie ma tu mowy o sensualności. Ale za to jest fun! Wieniawa uzupełniła plażową stylizację japonkami, okularami przeciwsłonecznymi oraz zielonym kapeluszem typu "bucket hat", który nadal uwielbia, mimo iż pik jego popularności już dawno przeminął. Wieniawa wybiera taki look na dzień z deską. Ale do tej pory nie pokazała, jak wychodzi jej łapanie fal.