Najwyższy czas, aby zasadzić bratki. Zrób to tak, a będą uginać się od kwiatów

Kiedy sadzić bratki? Najlepiej zrób to w tym terminie

Najlepszy termin na sadzenie bratków to wczesna wiosna, czyli końcówka marca i początek kwietnia. Sadzonki bratków można w tym czasie dostać w każdym sklepie ogrodniczym, a nawet w dużych marketach. Oczywiście, można też samodzielnie zasiać bratki. Koszt nasion bratków nie przekracza kilku złotych i podobnie jak sadzonki, można kupić je w każdym sklepie ogrodniczym czy w internecie. Okres ich siania przypada na koniec lipca i początek czerwca. Bratki to rośliny dwuletnie, co oznacza, że kwitną one przez dwa sezony.