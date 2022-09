To ostatni moment, aby wysiać bratki. Podpowiadamy, jak to zrobić

Czy jest tu ktoś kto nie kocha bratków? To właśnie one najczęściej zrobią nasze balkony i ogródki na wiosnę, ciesząc oczy zarówno pięknymi, mieszanymi barwami, jak i swoją delikatnością. Wiosną dostaniemy je w każdym sklepie ogrodniczym (co z pewnością jest sporym ułatwieniem), ale możemy je także wysiać sami. Jest jednak jeden warunek - trzeba to zrobić pod koniec sierpnia bądź na początku września. To ostatni moment!