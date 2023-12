Najzdrowsza ryba na święta. Lepsza niż karp i dorsz

Tania, smaczna i zdrowa - taka jest miruna

Święta to czas, gdy na stole królują ryby. Oprócz tradycyjnego karpia czy śledzia coraz chętniej sięgamy po łososia oraz dorsza. Okazuje się, że ciekawą alternatywą do tych propozycji jest miruna. To ryba oceaniczna, spokrewniona z morszczukiem, mintajem i dorszem. Jednak jej cechy wyróżniają ją na tle poszczególnych gatunków.