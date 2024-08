Nałóż na oczy. Skuteczny patent na "wyprasowanie" kurzych łapek

Kurze łapki to popularne określenie na zmarszczki mimiczne powstające w okolicach oczu, głównie w zewnętrznych kącikach . Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pojawiają się już w wieku 25 lat, kiedy to skóra zaczyna tracić cenny kolagen – substancję odpowiedzialną za jędrność i elastyczność skóry.

Regularne stosowanie tych trików przyniesie widoczne efekty. Pamiętaj jednak, by zmywając makijaż, nigdy nie pocierać mocno oczu, ponieważ skóra wokół nich jest najcieńsza na całej twarzy i przez to bardziej podatna na zmarszczki. Jeśli masz problem z domyciem mascary, zainwestuj w masełko lub olejek do demakijażu, które genialnie rozpuszczają tusz do rzęs.