Nowości i odkrycia kosmetyczne. Zakochasz się w nich latem, ale zostaną z tobą na dłużej

Co nowego słychać w świecie "beauty and makeup"? Do polecenia mamy m.in. puder do oczyszczania twarzy, olejek do włosów z opcją ponownego napełniania czy błyszczyk, który wygląda jak szminka. Kosmetycznych nowości i odkryć jest całkiem sporo.

Tekst jest niezależnym przeglądem redakcyjnym. Producenci nie mieli wpływu na opinię autorki.

Puder oczyszczający Enzyme Cleaning Powder, Rituals, 95 zł

Dokładnie oczyszczanie skóry to podstawa, by cieszyć się promienną cerą bez niedoskonałości. I choć wcześniej używałam masełka w pierwszym kroku dwuetapowego oczyszczania, to muszę przyznać, że na horyzoncie pojawiła się konkurencja. Puder od marki Rituals połączony z wodą daje produkt o kremowej konsystencji, który świetnie zmywa makijaż. Kosmetyk zawiera naturalne enzymy z owoców papai i ananasa.

Puder oczyszczający Rituals © Materiały prasowe

Q10 Podwójne Aktywne Serum, Nivea, 65 zł

Czy wiesz, że stan skóry pogarsza się, gdy spożywamy cukier? Co więcej, przyspiesza proces starzenia się. A to wszystko przez proces glikacji, osłabienie elastyny i kolagenu. Jednak istnieje produkt, który zapobiega dalszym uszkodzeniom skóry wywołanym cukrem. To nowość od marki Nivea. Serum Q10 zawiera zaawansowaną formułę antyglikacyjną i zapobiega utracie elastyczności.

Serum Nivea © Materiały prasowe

Krem z ceramidami na noc Absolute Rich Moisture, 235 zł

Kilka miesięcy temu w trakcie badania skóry twarzy dowiedziałam się od ekspertki, że powinnam sięgnąć po ceramidy. Szybko okazało się, że nawilżający krem od profesjonalnej marki kosmetycznej Chanterelle będzie strzałem w dziesiątkę. Na pierwszy rzut oka widać, że ujędrnia skórę, odbudowując jednocześnie barierę hydrolipidową. Nawilża, odmładza. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

Nawilżający krem Chanterelle © Materiały prasowe

Żel pod prysznic Kokos, Yves Rocher, 40 zł

Gdy do oferty Yves Rocher dołączył żel pod prysznic o zapachu kokosowym, moja ekscytacja sięgnęła zenitu. Wąchając produkt, automatycznie przeniosłam się myślami na egzotyczne wakacje. Wszystkie fanki kokosa będą zachwycone.

Żel pod prysznic o zapachu kokosowym Yves Rocher © Materiały prasowe

Upiększający olejek do włosów Elixir Ultime, Kérastase, 350 zł (75 ml)

Ten wielofunkcyjny olejek bez spłukiwania od Kérastase zyskał już status kultowego. Sprawia, że włosy są gładkie, miękkie i wyglądają jak po wyjściu z salonu. Ale warto wiedzieć, że teraz marka stworzyła bardziej ekologiczną buteleczkę typu refill do ponownego napełniania. Podczas, gdy cały produkt kosztuje 350 zł, to za "wkład" zapłacimy o 100 zł taniej.

Olejek do włosów Kerastase © Materiały prasowe

Mgiełka do włosów z filtrami UV, Anwen, 40 zł

Letnią nowością do włosów jest również mgiełka od Anwen, która chroni kosmyki przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, m.in. promieniowaniem słonecznym. Świetnie sprawdzi się na wakacyjnym wyjeździe, ale nadaje też do stosowania na co dzień. Dodatkowo zniewala arbuzowym zapachem.

Mgiełka do włosów Anwen © Materiały prasowe

Intensywnie lśniący błyszczyk w sztyfcie Gloss Bomb Stix, Fenty Beauty, 110 zł

Wygląda jak szminka, ale w rzeczywistości jest błyszczykiem. Wystarczy jedno pociągnięcie na ustach, by się o tym przekonać. Dostępny w 10 kolorach Gloss Bomb Stix od Rihanny tworzy na ustach lustrzaną warstwę o świetnej trwałości. Marzyłaś o produkcie, który jest połączeniem mocno napigmentowanej szminki i lśniącego, nawilżającego błyszczyka? Oto on!

Błyszczyk w sztyfcie Fenty Beauty © Materiały prasowe

