Nałożyła keczup na włosy. Po spłukaniu "odżywki" była w szoku

- Kwasowość w pomidorach może pomóc zrównoważyć poziom pH we włosach, co czyni go doskonałym, naturalnym wzmacniaczem koloru. Jeśli twoje farbowane włosy zaczynają wyglądać dziwnie, przyprawa może pomóc przywrócić im kolor. Co więcej, wszyscy słyszeliśmy, że stare żony mówią, że płukanie włosów octem może dodać objętości, dodać blasku i rozplątać węzły - dodaje.