Napisałam testament, aby pomóc tym, którzy nagle stali się niepełnosprawni

Wijesz się wtedy wśród wielu uczuć. Złości, że akurat tobie się to przytrafiło. Żalu za życiem, które było, a które straciłaś. Lęku przed tym co cię czeka. Ale przede wszystkim czujesz się zupełnie zdezorientowana. Jakbyś nagle znalazła się na ulicy, której nie znasz, w mieście, o którym nie słyszałaś i nie wiesz jak wrócić do domu. I nawet nie masz kogo zapytać o drogę...

Wtedy nie wiedziałam ani z czego, ani jak mam żyć jako osoba niepełnosprawna. Dziś są organizacje pozarządowe, różne fundacje i stowarzyszenia, które to wiedzą, które uczą np. gdzie starać się o zasiłki i różnego rodzaju dofinansowania, jak trzymać kule, aby nie naderwać mięśni rąk, albo jak się samej ubrać, jak wejść do wanny, czy jak wstać z łóżka, gdy jednej nogi nie można ani zgiąć, ani na niej stanąć. Co ważne, oferują też nieodpłatnie zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie prawne i psychologiczne, a nawet pokrywają koszty dodatkowego leczenia. A wszystko po to, aby pomóc dziecku, nastolatkowi, czy osobie dorosłej, którzy nagle stali się niepełnosprawni wrócić do swojego życia.