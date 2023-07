Wlej do przegródki w pralce. Wyczyścisz ją na błysk

Jak czyścić za pomocą octu?

Czyszczenie pralki za pomocą octu jest bardzo proste. Należy tylko zastosować "zasadę trzech kroków". Co to oznacza? Musimy zacząć od wyjęcia filtra z pralki, a następnie opłukania go pod bieżącą wodą. Później czyścimy go dokładnie wodą wymieszaną z octem w proporcji 2:1 i znowu płuczemy.