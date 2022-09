"Nasz nowy dom". Internauci skarżą się na bezskuteczne próby zgłoszeń do programu

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w programie "Nasz nowy dom"?

Wśród wymagań, które muszą spełnić rodziny zgłaszające się do programu, podstawową kwestią jest to, do kogo należy przeznaczony do remontu dom lub mieszkanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez rodzinę aktu własności. Bez tego ekipa nie rozpocznie remontu. Dom lub mieszkanie nie może należeć do gminy lub być lokalem komunalnym. Istotne jest także, aby wobec tego miejsca nie toczyło się jeszcze postępowanie spadkowe.