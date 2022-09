"Nasz nowy dom" bez ulubieńca widzów. Już nie zobaczymy go na ekranie

Budowlańcy, którzy zostali gwiazdami

Najbardziej znani budowlańcy związani z programem to bez wątpienia Wiesław Nowobilski i Artur Witkowski, którzy od lat nadzorują realizację nawet najtrudniejszych projektów. Pierwszy z nich został nawet uczestnikiem trzynastej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Na parkiecie wspiera go Janja Lesar.