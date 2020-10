Natalia Samojlik straciła tatę i dziadka z powodu COVID-19. Poruszające słowa aktorki "M jak Miłość"

"W tym czasie miał dwie telewizyty i przepisany antybiotyk. O pozytywnym wyniku testu wykonanego we wtorek rano dowiedzieliśmy się w sobotę. W tym czasie - między wtorkiem a sobotą - odsyłano mnie, podając coraz to inne numery telefonów" – relacjonowała. "Radzono czekać na wynik testu. Nikt, pomimo moich błagań, nie przyjechał taty zbadać, nie chciano przysłać karetki. Informowano mnie jedynie, że w szpitalach nie ma miejsc" – dodała.

Post Natalii szybko stał się viralem – udostępniono go ponad tysiąc razy. Zaroiło się też od komentarzy. Kilka dni wcześniej aktorka pożegnała go tak, że łzy same cisną się do oczu.