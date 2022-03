Natalia Siwiec w nowej kampanii. Fani nie kryją zachwytu

Natalia Siwiec w wiosennej odsłonie

Autorką stylizacji do zdjęć, które przypadły użytkownikom Instagrama do gustu, jest Jola Czaja Przesmycka. Fotografie pojawiły się zarówno na profilu stylistki, jak i Natalii Siwiec. Internauci od razu mogli poczuć powiew świeżości, który zapowiada nadejście cieplejszych dni. Natalia pozowała m.in. w białym kombinezonie z paskiem i ciekawych butach. Zaprezentowane obuwie to miękkie, pluszowe sandały na grubszej podeszwie. Pozostałe stylizacje to zwiewne sukienki oraz komplety. Dominuje róż i biel. Do każdego zestawu zostały dopasowane odpowiednie buty z wiosennej kolekcji; możemy zobaczyć kowbojki, sztyblety oraz modne creepersy na grubej podeszwie. Dość ciężkie buty zostały zrównoważone przez delikatne, kobiece stylizacje. Trzeba przyznać, że Siwiec wyglądała zjawiskowo!