Natalie Dormer urodziła córkę. Ukrywała ten fakt przez trzy miesiące

Aktorka przyznała, że córka sprawia jej wiele radości i macierzyństwo wiele ją nauczyło. Jedyne, na co może narzekać to brak snu, ale jednocześnie dodała, że jest to drobny minus, ponieważ jest zakochana w swoim dziecku i nie zwraca uwagi na negatywne aspekty. "Ma zaledwie trzy miesiące i już jest wspaniała. Nigdy więcej nie będę narzekać na godziny kręcenia zdjęć" - powiedziała w ramach podcastu.