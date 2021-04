Bosacka komentuje ceny w restauracji Gessler. Szczere słowa

Katarzyna Bosacka to jedna z ulubienic polskich widzów. Dziennikarka zdobyła popularność przede wszystkim dzięki swojemu programowi, który demaskował treść etykiet popularnych produktów spożywczych i drogeryjnych. Bosacka wielokrotnie doradzała Polakom, czym kierować się podczas zakupów i na co zwrócić uwagę zanim dana rzecz trafi do koszyka.