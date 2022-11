Natasza Urbańska niczym nowoczesna Paryżanka.To nakrycie głowy to jesienny must have w jej szafie

Beret to jedno z najchętniej noszonych jesienią nakryć głowy. Gustują w nim szczególnie kobiety doskonale odnajdujące się w eleganckim stylu, którego podstawą jest klasyczny płaszcz. Jednak to nie panie nosiły go jako pierwsze. Historia beretu sięga XV-wiecznej Francji, gdzie beret nosili mężczyźni z wyższych klas społecznych. Następnie stał się nakryciem głowy charakterystycznym dla artystów, by potem trafić do wojska. Beret stał się elementem damskiej garderoby dopiero w latach 30. XX. A to wszystko dzięki Coco Chanel.