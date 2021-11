Naturalna Marta Żmuda-Trzebiatowska. "Lubię siebie bez makijażu"

"I choć moje nowe zmarszczki nie spędzają mi snu z powiek, bo są moją mapą życia i każda opowiada jakąś historię, to lubię dbać o siebie i sięgać po sprawdzone produkty. (…). Kondycja mojej skóry to moja wizytówka. Lubię siebie bez make upu, a to właśnie dlatego, że dbam o swoją skórę i jest w dobrej formie. Mam wrażenie, że mimo upływu lat, w dużo lepszej niż gdy byłam młodsza. A jak jest u Was?" – podsumowała.