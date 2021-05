Naturalne kosmetyki na wiosnę, czyli co warto mieć w swojej kosmetyczce

Naturalne kosmetyki z prawdziwego zdarzenia, i to zarówno te do twarzy, jak i do ciała czy włosów, to produkty zawierające wyłącznie składniki pochodzenia mineralnego lub roślinnego. Nie znajdziesz w nich żadnych substancji aktywnych pochodzenia zwierzęcego czy syntetycznych, podrażniających skórę dodatków. Zamiast nich producenci wykorzystują przede wszystkim ekstrakty, wyciągi, oleje i olejki eteryczne.