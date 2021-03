Nauczycielka uprawiała seks z 15-latkiem. Została skazana na 6 lat więzienia

Nauczycielka uprawiała seks z uczniem

Do seksu między Kandice Barber, a jej uczniem miało dojść trzykrotnie, w tym raz w zaparkowanym przed jej domem samochodzie. Sprawa wyszła na jaw, gdy 15-latek opowiedział o wszystkim kolegom. Okazało się również, że nauczycielka zaszła z nim w ciążę, którą jednak podobno poroniła.

Decyzją sądu kobieta została skazana na karę 6 lat więzienia

Kobieta stanęła przed sądem dwukrotnie. We wrześniu 2020 roku została skazana za przesyłanie chłopcu zdjęć topless na Snapchacie. Teraz dostała karę 6 lat pozbawienia wolności za nakłanianie małoletniego do aktywności seksualnej i uprawianie z nim seksu.

Prokurator David Povall w swoim oświadczeniu wygłoszonym podczas ostatniej rozprawy powiedział, że ​​w wyniku przestępstwa i przechodzenia przez dwa procesy sądowe, młody chłopak stanął w obliczu podwójnego stresu i niepokoju co również bardzo niekorzystnie na niego wpłynęło.

- Najgorsze, jest to że zetknął się z oskarżoną w szkole, w miejscu, gdzie ona pracowała na zaufanym stanowisku, gdzie takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. - mówił prokurator. Jednocześnie zaznaczył, że przez zasitniałą sytuację chłopak w znaczący sposób obniżył swoje oceny, co odbiło się niekorzystnie na wynikach egzaminów do jakich w między czasie przystępował.