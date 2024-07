Nauczycielka zmarła w trakcie pielgrzymki. Rodzina prosi o pomoc

Wioleta Sulka, katechetka zaangażowana w działalność Grupy Apostolskiej RAM Archidiecezji Krakowskiej, odeszła podczas pielgrzymki do Grecji. Kobieta była głęboko wierząca. W jednym ze swoich postów w mediach społecznościowych zaznaczyła, że "czeka na Niebo".

Śmierć pani Wiolety wstrząsnęła rodziną oraz gronem pedagogicznym. Nauczycielka w trakcie pielgrzymki doznała udaru, a następnie trafiła do greckiego szpitala, gdzie po kilku dniach zmarła.

