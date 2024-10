Naukowcy odkryli nowy mechanizm w mózgu. Chodzi o uczucie głodu i sytości

Na łamach naukowego periodyku "Journal of Neuroscience" ukazały się ostatnio badania ekspertów z Uniwersytetu Erlangen-Norymberga i Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech, którzy odkryli mechanizm w mózgu odpowiadający za proces jedzenia do nasycenia. Naukowcy wzięli na tapetę boczną i środkową część podwzgórza. Czy da się wyłączyć uczucie głodu? Tego właśnie chcieli dowieść.

Jednak okazuje się, że w mózgu nie ma magicznego "przełącznika", a cały proces jest niezwykle skomplikowany i składa się z kilku faz. Podczas badania naukowcy wszczepili elektrody do mysich mózgów, ponieważ układy odpowiadające za uczucie głodu działają u nich bardzo podobnie do ludzkich.

Okazuje się, że kluczowe są cztery grupy neuronów, które uruchamiają się sztafetowo podczas procesu jedzenia. Ogromny udział mają też hormony – grelina i leptyna. Ten drugi to hormon sytości wydzielany przez tkankę tłuszczową pod wpływem insuliny. Lecz warto wspomnieć, że u niektórych występuje letynooporność.

– To stan, w którym mózg staje się niewrażliwy na leptynę i przestaje wytwarzać uczucie sytości, bo wydaje mu się, że organizm cały czas głoduje – tłumaczy dr Jakub Bukowczan, endokrynolog i diabetolog z Kliniki Nowej Sylwetki w Warszawie cytowany przez "Newsweeka". Ten stan może być wywoływany przez otyłość, ale też chroniczny stres czy brak snu.

Nie bez znaczenia jest też hormon zwany asprozyną, również wytwarzany przez komórki tłuszczowe, informujący o głodzie. Wniosek? To właśnie on odpowiada za nieustające uczucie głodu u osób z otyłością. Cały proces jest niezwykle skomplikowany, a każdy impuls ma znaczenie. Natomiast warto zaznaczyć, że całkowite wyeliminowanie uczucia głodu byłoby złe, ponieważ ludzie nie wiedzieliby, kiedy organizmowi kończy się energia.

