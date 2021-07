Naukowcy: przyznaj się do zdrady!

Jak przekonuje Szymańska, jeśli zdrada ma charakter jednorazowego skoku w bok, to lepiej tę informację zostawić dla siebie. - Warto za to samemu w takiej sytuacji iść do terapeuty. Przede wszystkim po to, by zdać sobie sprawę, na ile to jest jej osobisty problem, a na ile relacji. To pozwoli podjąć ewentualnie terapię par, która może wiązać się z terapią indywidualnej partnerów – mówi terapeutka.