"Chciała, żebym usunął konta na Fejsie i Insta". Dlaczego kobiety ograniczają wolność partnerów?

- Jestem zazdrosna i chcę być jedyną osobą wzbudzającą w relacji zainteresowanie. Każdemu kazałam ograniczyć używanie "Fejsa" i każdy to zrobił. Dwóch nawet wykasowało swoje konta. Jednemu zakazałam spotkań z kumplami i chodzenia na mecze. Drugiemu kazałam biegać do kosmetyczki, bo miał okropny zarost na plecach, więc życzyłam sobie, żeby się depilował. Ostatni partner musiał mnie odbierać z pracy. Nie wiem, czy to były za duże oczekiwania? Robili, co chciałam. Żaden z nich mnie nie zostawił, to ja odchodziłam z tych relacji, gdy ulegali – dodaje kobieta.