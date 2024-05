Stary dowód może być cenny. Dodatkowa kasa czeka!

Stare dowody osobiste , wydawane w formie charakterystycznej zielonej książeczki, zawierają istotne informacje dotyczące stażu pracy . Na ich podstawie ZUS może uznać lata pracy, które mogły zostać pominięte podczas wcześniejszych wyliczeń emerytury. Warto przeszukać szuflady i sprawdzić, czy przypadkiem nie zapodział się tam stary dokument . To nie tylko sentymentalna pamiątka, bo przynosi konkretne pieniądze.

Wysokość przysługującej emerytury ściśle związana jest ze stażem pracy, który naturalnie należy potwierdzić za pomocą stosownej dokumentacji. Jeśli jej brakuje, stary dowód osobisty może być na wagę złota – to właśnie on staje się dokumentem zastępczym, który zawiera cenne informacje na temat stażu pracy. Chodzi o dawniej używaną wersję w formie zielonej książeczki.

Urzędnicy mogą ponownie przeliczyć kapitał początkowy , uwzględniając dodatkowe lata pracy. W efekcie wysokość emerytury może znacząco wzrosnąć. Z tego powodu warto walczyć o swoje. Pomocny może się okazać stary dowód tożsamości w formie zielonej książeczki – to cenny dowód w rozmowach o świadczeniach emerytalnych przyznawanych przez ZUS. Jeśli i tego brakuje, zawsze można powołać się na dowody pośrednie.

Należą do nich takie dokumenty jak np. dokumenty z pracy (np. potwierdzające awans), książeczki zdrowia, a nawet zeznania świadków. Mogą one pomóc określić czas pracy, nawet jeśli nie dostarczają ZUS-owi wiarygodnych danych na temat konkretnych zarobków. Zawsze warto przejrzeć znajdujące się w domu dokumenty i pod żadnym pozorem ich nie wyrzucać . Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się taki zapomniany urzędowy papier.

