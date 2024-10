Nawet dzieci mogą pomóc chronić przyrodę. Jak? Wystarczy zabrać je na Planetę Energii

Lasy pełnią niezwykle ważną rolę w naszym życiu – to tlenodajne płuca planety, schronienie dla dzikiej przyrody i naturalne magazyny wody. Jednak współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia oraz nadmierna eksploatacja, stawiają przed nami pilną potrzebę ochrony tych unikalnych ekosystemów. Aby młode pokolenie od najmłodszych lat rozumiało znaczenie bioróżnorodności, w tym lasów i podejmowało działania na rzecz ich ochrony, Energa już po raz trzynasty zainicjowała projekt edukacyjny "Planeta Energii". Program jest skierowany do uczniów klas 0-3 oraz zerówek przedszkolnych, a jego cel to kształtowanie postaw proekologicznych poprzez interaktywne lekcje i konkurs, dzięki któremu do 100 placówek w całym kraju trafią edukacyjne pakiety do ochrony lokalnej przyrody.

Tegoroczna edycja "Planety Energii" ma wyjątkowych ambasadorów, którzy swoją pasją do przyrody inspirują nauczycieli i dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Wśród nich jest Marzena Rogalska, popularna dziennikarka telewizyjna i radiowa, która od lat wspiera proekologiczne inicjatywy. Ambasadorka przekonuje, że małe działania, takie jak zakładanie karmników dla ptaków, budek lęgowych, domków dla owadów, czy zbieranie deszczówki, mogą mieć ogromny wpływ na nasze otoczenie. Zachęca dzieci, by odkrywały piękno natury, w tym tej najbliższej, wokół domu, przedszkola czy szkoły.

© materiały partnera

Edukacja ekologiczna przez zabawę

"Planeta Energii" to niezwykła okazja dla nauczycieli, by wprowadzić do programu lekcji elementy nowoczesnej edukacji ekologicznej, które nie tylko uczą, ale inspirują do aktywnego odkrywania świata. W tym roku projekt koncentruje się na ochronie bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Uczniowie mogą dowiedzieć się, jakie gatunki drzew dominują w polskich lasach, jakie jest ich znaczenie dla naszej przyrody, z jakimi zagrożeniami borykają się lasy i w jaki sposób nawet najmłodsze dzieci mogą przyczynić się do ich ochrony. Lekcje są przygotowane w taki sposób, aby były angażujące, interaktywne i dostosowane do poziomu najmłodszych uczniów.

Jak mówi Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA:

"Zaangażowanie Grupy Energa w Planetę Energii wynika z głębokiego przekonania o potrzebie edukowania najmłodszych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dzięki interaktywnym formom nauki dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale również rozwijają w sobie pasję do dbania o naszą planetę."

Jak wyglądała Inauguracja 13. Edycji programu w Helu

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Konkurs dla szkół i atrakcyjne nagrody

Rejestracja do 13. edycji "Planety Energii" już ruszyła, a uczestnictwo w projekcie jest niezwykle proste. Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni zgłosić swoją klasę na PlanetaEnergii.pl, a następnie przeprowadzić co najmniej jedną lekcję na temat bioróżnorodności leśnej przy użyciu materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów programu. Do wyboru są wersje dla przedszkolaków i dzieci starszych. Następnie, do 19 listopada, należy złożyć sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.

Warto się postarać - aż 100 klas z całej Polski zostanie nagrodzonych zestawami edukacyjnymi, które pomogą założyć własne ekoogródki oraz zbudować budki lęgowe i karmniki dla ptaków i schronienia dla owadów. Dzięki nim dzieci będą miały okazję nie tylko pomagać przyrodzie, ale też ją obserwować i podziwiać przez cały rok.

Na trzy najbardziej zaangażowane szkoły i przedszkola wyróżnione przez Kapitułę Konkursu, czekają wyjątkowo cenne nagrody. Odwiedzi je ekipa Planety Energii wraz z ambasadorami z pełnym atrakcji piknikiem przyrodniczym. Otrzymają też vouchery o wartości 11 000 zł na stworzenie własnej Strefy Bioróżnorodności. Mogą znaleźć się w niej ogrody deszczowe, ścieżki sensoryczne, domki dla jeży i innych zwierząt – każda z placówek będzie mogła stworzyć swoje oryginalne miejsce do nauki o przyrodzie i zabawy, gdzie dzieci będą mogły bezpośrednio obcować z naturą, ucząc się o znaczeniu bioróżnorodności poprzez obserwację ptaków, owadów oraz roślin. Dodatkowo dziesięcioro nauczycieli zostanie zaproszonych na dwudniową Akademię Planety Energii, podczas której w przyrodniczo ciekawym miejscu będą podnosić swoje kompetencje w gronie ekspertów programu.

© materiały partnera | LUKASZ UNTERSCHUETZ

Ambasadorzy przyrody

Obok Marzeny Rogalskiej, w gronie ambasadorów projektu jest także Aneta Chmielińska, pedagożka leśna i autorka książek przyrodniczych, która w swoich opowieściach o lasach ukazuje ich magię oraz znaczenie dla człowieka i ekosystemów. Jak mówi: "Każdy z nas dba o to, co kocha. 13. edycja Planety Energii to świetna okazja, by zakochać się na nowo w lasach, wsłuchać się w szum drzew i odkrywać historie, które kryją się we wnętrzu najstarszych pni."

Wśród przyjaciół programu jest również Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka i pisarka, oraz Krzysztof Konieczny, przyrodnik i ornitolog, którzy swoimi działaniami popularyzują wiedzę o tym jak rozmawiać z dziećmi o przyrodzie, a także jak ważna dla nas wszystkich powinna być potrzeba dbania o lasy. Krzysztof Konieczny podkreśla, że ekosystemy eśne, zwłaszcza te o charakterze naturalnym, pełnią kluczową rolę w zatrzymywaniu wody oraz zabezpieczaniu przed powodziami, co pokazuje, jak ważna jest ich ochrona w obliczu zmian klimatycznych.

© materiały partnera | LUKASZ UNTERSCHUETZ

Planeta Energii w liczbach

Program "Planeta Energii" od początku swojego istnienia w 2010 roku zaangażował już około 310 tysięcy uczniów z całej Polski. Każda edycja przynosi nowe, innowacyjne formy nauczania, które pomagają najmłodszym zrozumieć złożone kwestie związane z ochroną środowiska. Poprzez naukę przez zabawę dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale też kształtują postawy odpowiedzialności ekologicznej, które będą im towarzyszyć przez całe życie.

Warto podkreślić, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców, którzy dostrzegają, jak ważne jest kształtowanie ekologicznych nawyków już od najmłodszych lat. Dzięki wsparciu Energi oraz zaangażowaniu licznych partnerów merytorycznych, "Planeta Energii" ma realny wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. W bieżącej edycji honorowego patronatu udzieliły programowi Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

© Materiały prasowe | LUKASZ UNTERSCHUETZ

Jak wykorzystać środki na własną strefę bioróżnorodności?

Zachęcamy do obejrzenia efektów zaangażowania SP1 w Strzelcach Krajeńskich

Energa wspiera Wszechmocne dla Planety

Warto również wspomnieć, że Energa jest sponsorem plebiscytu "Wszechmocne", organizowanego przez WP Kobieta. W tegorocznej edycji plebiscytu marka wspiera kategorię "Wszechmocne dla planety", która wyróżnia kobiety działające na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. To wyjątkowa kategoria, która celebruje postawy proekologiczne i promuje inicjatywy mające realny wpływ na poprawę stanu naszej planety.

Projekt "Planeta Energii" i zaangażowanie Energi w plebiscyt "Wszechmocne dla planety" to kolejne kroki w stronę budowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, które stawia ochronę środowiska jako priorytet dla przyszłych pokoleń.

© materiały partnera

Płatna współpraca z marką Energa