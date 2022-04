Zastanów się, zanim obejrzysz "365 dni. Ten dzień". Ekspertka miażdży film

Dla mnie to jest film o zaburzonym postrzeganiu miłości. Obraz przedstawia miłość jako przyzwolenie na brutalny, gwałtowny seks, bez żadnej gry wstępnej, bez rozmowy, dotyku. W zdrowym życiu erotycznym dotyk jest najważniejszy, jest wstępem do aktu seksualnego. Proszę zwrócić uwagę, że w filmie główni bohaterowie idą plażą, niby rozmawiają ze sobą, a za chwilę już dochodzi do seksu. Bohaterowie używają na określenie czynności seksualnych wulgarnych słów, inwektyw, non stop mówią np. o "rżnięciu". Takie słowa skierowane w zdrowym życiu seksualnym do partnera, partnerki, są traumatyzujące. Gdyby Laura i Massimo trafili do mnie jako pacjenci, szybko doszlibyśmy do wniosku, że na przestrzeni rozwoju ich seksualnych osobowości wydarzyło się coś złego.