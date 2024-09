Nawrócił się dzięki żonie. Dziś jest gorliwym katolikiem

"Byłem całkowicie pochłonięty podrywaniem dziewczyn, seksem, sportem, muzyką i rolą, którą dostałem w 'Faraonie'" — wyznał aktor w swojej autobiografii "Szczerze nie tylko o sobie". To właśnie ta rola zresztą otworzyła mu drzwi do kariery, o której marzy niejeden aktor.

Wydawało się, że Jerzy Zelnik mógł liczyć na szczęście nie tylko w pracy, ale również prywatnie. W 1969 r. poślubił bowiem ukochaną Urszulę, która przed ceremonią namówiła go do przyjęcia chrztu, komunii oraz bierzmowania. Szybko okazało się, że decyzja ta całkowicie zmieniła jego życie.

Urszula w 2011 roku przeszła wylew krwi do mózgu. Zmarła trzy lata później.

Choć w kuluarach krążyło wiele plotek na temat jego romansów, sam postanowił zabrać głos w tej sprawie. W jednym z wywiadów zdradził, że łączyło go coś m.in. Barbarą Brylską. To jednak niejedyna aktorka, która miała stracić dla niego głowę. Aktor w książce "Dżentelmeni PRL-u" wspomniał również o napięciu między nim a Anną Dymną.

Aktorka tylko raz wypowiedziała się na ten temat publicznie. "Zawsze lubiłam Jerzego i pracowało nam się cudnie, ale nie widzę powodu, by teraz robić z tego aferę. Jurkowi jest chyba ciężko i teraz się ratuje takimi opowiastkami" - zaznaczyła w 2016 r. w "Fakcie".

Po latach para marzyła o dziecku. Długo się o nie starali. W 1981 r. na świat przyszedł ich syn, Mateusz. Aktor nie zawsze potrafił się z nim porozumieć. W 2002 r. udzielili wspólnego wywiadu "Vivie!", gdzie doszło nawet między nimi do spięcia.

Aktor zarzucał bowiem synowi wówczas brak ambicji. "Dzień kończysz przed telewizorem — zamiast wziąć kawałek książki, oglądasz jakiś horror. Nie rozumiem tego, ja muszę mieć łagodne przejście z hałasu życia do krainy snu poprzez lekturę, modlitwę, zadumę nad minionym dniem". On z kolei nie pozostawał mu dłużny.

