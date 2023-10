Nazwali go "ikoną gejów". Nie ukrywa, z kim spędzał noce

Nazwano go "ikoną gejów"

Łazuka ma na swoim koncie kilka ról homoseksualistów. Jak mówił w najnowszym wywiadzie dla Plejady - wcielanie się w takie postaci nie sprawiało mu problemu. "Aktor jest po to, żeby zagrać i księdza, i chłopa, i pijanego, i geja. Po to przecież skończyłem szkołę teatralną. Jeśli byłbym jednowymiarowy i przyjmował tylko jeden typ ról, po dwóch tygodniach wszyscy by o mnie zapomnieli" - stwierdził.