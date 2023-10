Była skazana na "banicję zawodową". Czym dziś się zajmuje?

Sama wybrała aktorstwo

Wiele dzieci znanych rodziców decyduje się pójść w ich ślady. Czasami jest to nacisk opiekunów, jednak Magdalena Schejbal nigdy nie marzyła o aktorstwie. Długo nie miała takich planów zawodowych, a pasja do grania przyszła niespodziewanie. Początkowo studiowała socjologię, jednak przerwała edukację na rzecz aktorstwa. Zdecydowała się na naukę we wrocławskiej szkole teatralnej, jednocześnie epizodycznie występowała w serialach "Kasia i Tomek" oraz "Fala zbrodni".