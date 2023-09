Nazywa się "megaaktywny". Ten krem zadba o każdą cerę, a kosztuje tylko 30 zł

Krem daje przyjemne uczucie nawilżenia i świeżości, które nie jest jedynie chwilowe. Może więc okazać się strzałem w dziesiątkę, jeśli zmagasz się z uczuciem ściągnięcia i wręcz wydaje ci się, że twoja skóra woła o nawilżenie. To przede wszystkim zasługa tajemniczo brzmiącego składnika Pheohydrane ®. Jest to kompleks będący połączeniem aminokwasów z mikroalg, wody morskiej bogatej w sole mineralne i polisacharydów o wysokiej masie cząsteczkowej. To właśnie Pheohydrane® powoduje natychmiastowy efekt nawilżenia skóry, a także tworzy na powierzchni naskórka cienką warstwę zmniejszającą utratę wody. Nawilżająco i wygładzająco działa również zawarte w kremie masło shea (ma też działanie antybakteryjne, przeciwzmarszczkowe, łagodzi podrażnienia i poprawia koloryt skóry).