Za nami jeden z długich weekendów. Kilka wolnych dni spowodowało, że miasta opustoszały, a turyści tłumnie wybrali się w góry, nad morze oraz jeziora. Słoneczna pogoda zachęca do odwiedzania nie tylko znanych miejsc, ale także tych nieco oddalonych od popularnych kurortów.

Jednym z ciekawszych regionów do spokojnego wypoczynku jest województwo wielkopolskie, które zachwyca przyjezdnych licznymi jeziorami. Jednym z piękniejszych jest to znajdujące się koło Konina. Jezioro Ślesińskie to idealne miejsce na aktywny wypoczynek, jak i spokojny relaks w otoczeniu natury.