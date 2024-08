Arabowie masowo odwiedzają Zakopane. Przedsiębiorcy zdradzają, jak się zachowują

Arabowie stanowią spory odsetek turystów odwiedzających Zakopane. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy postanowili nie tylko zadbać o odpowiednie dla nich udogodnienia, ale nawet nieco lepiej poznać ich kulturę. Jak spędzają czas i co podoba im się u nas najbardziej? Odpowiedź może zaskakiwać.

Nie da się ukryć, że kultura krajów arabskich znacznie różni się od europejskiej. Mężczyźni przybywają na wakacje do Zakopanego zazwyczaj w towarzystwie kilku żon oraz dzieci.

Kilka restauracji wprowadziło także do swojej oferty dania halal i menu w języku arabskim.

- Ostatnio próbowałem wytłumaczyć jednej rodzinie z Abu Dhabi, dlaczego u mnie muszą zapłacić więcej za jazdę fasiągiem niż na Gubałówce. Nie potrafili zrozumieć, że tamtejsi fiakrzy wożą turystów tylko przez kilkadziesiąt minut po okolicy, podczas gdy my wozimy ich przez ponad dwie godziny po Zakopanem. Nie dali się przekonać i w końcu zrezygnowali z usług - powiedział jeden z podhalańskich przedsiębiorców.

