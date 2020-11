Netflix uprzedził przed mocnymi scenami z Dianą. Pokazali, jak przechodziła bulimię

Zaczął się 4. sezon bijącej rekordy oglądalności produkcji. Wielu czekało na niego ze względu na pojawienie się w nim Lady Di. Grająca ją Emma Corrin sama poprosiła twórców o dodanie scen, które zobrazują walkę księżnej z bulimią. – Poczułam, że jeśli chcemy być uczciwi, musimy faktycznie to pokazać. W przeciwnym razie skrzywdzimy każdego, kto przez to przeszedł – tłumaczyła aktorka w rozmowie z "Radio News".

Rzecznik Netflixa z kolei mówił, że producenci "The Crown" ściśle współpracowali z organizacją charytatywną BEAT, zajmującą się zaburzeniami odżywiania po to, by mieć pewność, że pokażą zmagania Diany zgodnie z prawdą, jednocześnie w delikatny sposób.