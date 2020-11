71-letnia projektantka wygląda jak 20-latka. Mówi, że zawdzięcza to… wódce

Vera Wang – sekret wyglądu

Patrząc jednak na jej umięśniony brzuch, ramiona i nogi aż trudno w to uwierzyć. Raczej można by przypuszczać, że stosuje drakońską dietę i nie wychodzi z siłowni, ale ona temu absolutnie zaprzecza. Zauważa jednak, że jej figura jest wynikiem uprawiania sportu w młodości.

"Byłam zawodową łyżwiarką figurową w Stanach Zjednoczonych i tancerką w Balanchine School of American Ballet" – wyjaśniła Wang gazecie. "Myślę, że kiedy spędzasz pierwsze 16 lat swojego życia w taki sposób, w pewnym sensie to zostaje z tobą. Jest z tym związana pamięć mięśniowa" – przekonuje. Dziś ćwiczy od czasu do czasu. "'Sporadycznie' to dobre określenie" – zaznacza.