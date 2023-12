Networking na targach pracy – jak budować kontakty biznesowe?

Bierz udział w panelach dyskusyjnych

Udział w panelach dyskusyjnych na Targach Pracy to świetny sposób na własny rozwój. Możesz posłuchać, co do powiedzenia mają specjaliści, a także zadać pytanie. Po spotkaniu można także wymienić się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi panelu z innymi uczestnikami, a także doświadczeniami zawodowymi. Po zakończonym panelu warto, o ile to możliwe, podejść także do prelegentów, by osobiście podziękować za cenne wskazówki lub zwrócić uwagę na pomysły, które szczególnie Ci się spodobały. Dzięki temu dasz się lepiej poznać osobom z branży.