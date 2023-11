Niczym lalka Barbie. Wskoczyła w uroczą mini

Jeszcze do niedawna nikt jej nie znał, choć jako modelka pracowała już od dziecka . Jednak kariera Julii Tychoniewicz nabrała tempa, gdy blondynka z Bahamów zaczęła nagrywać filmiki na TikToka. Dzięki krótkim historyjkom opowiadanym łamaną polszczyzną zyskała ogromną sympatię wśród polskich internautów. Szybko okazało się ponadto, że jej mama jest byłą Miss Polonia. Zagadka zniewalającej urody została rozwiązana.

Julia Tychoniewicz ma również świetny gust , co można zaobserwować na jej Instagramie obserwowanym przez ponad 300 tys. osób. Ostatnio zinterpretowała głośny w minionych miesiącach trend "barbiecore" , a to wszystko z okazji imprezy halloweenowej. Ubrana cała na różowo wyglądała jeszcze bardziej uroczo niż zwykle.

Przed wyjściem z domu Julia Tychoniewicz zapytała fanów na TikToku, czy powinna zdecydować się na look z opaską, czy darować już sobie to akcesorium. Finalnie różowa, maksymalnie błyszcząca opaska wylądowała na jej głowie i była elementem, który chyba najbardziej rzucał się w oczy. Być może minimalistki nie przyklasną temu wyborowi, lecz jak wiemy, w przypadku Barbie "dużo", to i tak "za mało".