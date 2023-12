Nie chcą spędzać świąt z rodziną. Takich Polaków jest coraz więcej

Stan zdrowia mężczyzny drastycznie się pogarszał. - Ktoś mógłby pomyśleć, że skoro chorował od miesięcy, to miałam czas przyzwyczaić się do myśli o śmierci. W tamtym momencie czułam się jednak, jakbym dostała obuchem w głowę. Nic z zewnątrz do mnie nie docierało - dodaje. Święta minęły Marii na przygotowaniach do pogrzebu i trudnych, emocjonalnych rozmowach z rodziną.