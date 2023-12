Święta spędzają osobno. "Teściowa zrobiła mi awanturę przez telefon"

- Teściowa nie jest najlepszego zdrowia, co teraz podstępnie wykorzystuje. Zrobiła mi awanturę przez telefon. Chce, żeby jej syn spędził "z właściwą rodziną" całe święta. Mieszkamy na drugim końcu Polski i nie ma opcji, żeby najpierw pojechał tam, a potem wrócił do domu. On mówi, że nie może odmówić matce, a boi się, jak zareaguje, gdy przyjedziemy we dwójkę. I co ja mam zrobić? - zastanawia się na głos.