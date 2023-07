Nie chce go widzieć w łóżku. Na nic zdały się prośby Gosi

Jarek i Gosia to jedni z bardziej rozpoznawalnych bohaterów "Chłopaków do wzięcia". Zakochani odnaleźli się na oczach widzów, wzięli ślub i wiodą szczęśliwe życie. Czasem tę sielankę zakłócają jednak drobne nieporozumienia i niewinne kłótnie. Co się stało tym razem?