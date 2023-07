Karina z "Chłopaków" nie do poznania. Pokazała nowe zdjęcia

Karina Koch to jedna z najpopularniejszych bohaterek "Chłopaków do wzięcia". W programie występuje wraz z bratem Stefanem. Na co dzień Karina chętnie utrzymuje kontakt z fanami na pośrednictwem Facebooka. To właśnie tam pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej i zaprezentowała swoją niezwykłą metamorfozę.