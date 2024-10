Nie chce odpoczywać na emeryturze. Mówi wprost, co daje jej siłę do działania

Teresa Lipowska od najmłodszych lat występuje przed publicznością. Pierwszy raz pojawiła się na deskach teatru, gdy miała 9 lat. Wcieliła się wtedy w królewnę-żabkę w spektaklu "Za siedmioma górami". W wieku 13 lat debiutowała na planie filmowym, statystując w "Pierwszym starcie" Leonarda Buczkowskiego. Choć kariera zaczęła się stosunkowo wcześnie, aktorka nie zrezygnowała z ogromnej pasji i do dziś można oglądać ją na ekranie.

Aktorka podkreśliła w wywiadzie, że praca to jej całe życie. Jest przekonana, że dzięki aktywności i możliwości występowania na scenie, jest w pełni sił. Wiele razy wspominała, że najwięcej energii dają jej spotkania z ludźmi . Przede wszystkim z fanami. Jest im wdzięczna za każde dobre słowo i gest wsparcia.

