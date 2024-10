Poświęciła się dla męża. Nie ma zamiaru milczeć na ten temat

– Gdy zobaczyłem Kasię po raz pierwszy, zwróciłem uwagę na jej przezroczyste niebieskie oczy i bardzo zgrabne nogi. Gdy się człowiek zakochuje, to nie chodzi o kolor oczu czy włosów. Mnie spodobał się jej temperament i charakter – wyznał muzyk.

Pomimo tradycyjnych wartości wyniesionych z domów rodzinnych para zamieszkała razem jeszcze przed ślubem. Katarzyna Golec zrezygnowała z Bielska-Białej i swojej pracy w Teatrze Lalek "Banialuka", czyli pracy w zawodzie i swojej kariery. Od początku wiedziała, że związek z muzykiem nie będzie należał do najłatwiejszych.

– Kiedy Paweł mi się oświadczył, przyznaję, że trochę się wahałam. Wiedziałam już, że związek z muzykiem nie jest łatwy: wraca w nocy z koncertu, rano, kiedy ja idę do pracy, śpi… – wyjaśniła w rozmowie z "Twoim Stylem".

– Czasem ludzie pytają: "Jak ty wytrzymujesz takie życie? Męża cały czas nie ma w domu". Ale my nie znamy innego życia. Takie było od samego początku. Nasze życie tak po prostu wygląda. Mamy ciągle otwarte walizki. Nie opłaca się ich chować do szafy. Szybkie pranie i pakowanie z powrotem. Ale tak, uważam, że mój wkład w karierę mojego męża, mimo że nie na scenie, jest olbrzymi – uznała Katarzyna Golec w rozmowie z "Co za tydzień".