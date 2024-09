Od premiery "Alternatyw 4" minęło 38 lat. Niezapomniana seria Stanisława Barei do dziś cieszy się sporą popularnością i jest pozycją obowiązkową dla każdego fana polskich produkcji.

Hanna Bieniuszewicz wcieliła się w "Alternatywach 4" w postać striptizerki Ewy Majewskiej i od samego początku ujęła widzów. Mało kto jednak zdawał sobie sprawę, że Bieniuszewicz wynegocjowała dublerkę. Gwiazda zapowiedziała Barei, że nie rozbierze się przed kamerą. - Wszyscy zamarli i myślałam, że to będzie już po wszystkim - mówiła później w wywiadzie.

Ewa Majewska to bohaterka serialu, która została przedstawiona Hannie Bieniuszewicz jako "tajemnicza dziewczyna, znikająca wieczorami, która okazuje się striptizerką". Ewa prowadziła podwójne życie, która pod osłoną nocy dorabiała w "Kongresowej" jako striptizerka. Aktorka nie miała zamiaru rozbierać się przed kamerą. Do scen striptizu zatrudniono dublerkę - Marię.

Po sukcesie "Alternatyw 4" Hanna Bieniuszkiewicz pojawiła się w kolejnym serialu, czyli "Zmiennikach". Nagle, w połowie lat 80. ubiegłego wieku, aktorka zniknęła z ekranów. Powodem zawieszenia kariery miała być przeprowadzka do Kanady. Gwiazda skupiła się na życiu prywatnym. Po 17 latach Bieniuszkiewicz wróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie.

